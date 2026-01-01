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Colorama CO131 Maize фон бумажный 2,72х11 м цвет кукурузный

Colorama CO131 Maize фон бумажный 2,72х11 м цвет кукурузный

Colorama
Артикул: NVF-3263

Colorama CO131 Maize – профессиональный бумажный фон.

Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м.

Описание

Colorama CO131 Maize фон бумажный 2,72х11 м цвет кукурузный

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