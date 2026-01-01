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Colorama CO112 Fern фон бумажный 2,72х11 м цвет папоротник

Colorama CO112 Fern фон бумажный 2,72х11 м цвет папоротник

Colorama
Артикул: NVF-5453

Colorama CO112 Fern – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11 м. Цвет – листьев папоротника.

Описание

цветовая палитра бумажных фонов

 

Комплектация

  

 

 

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