П-Фото BN-2811 Blue нетканый фон 2,8х11 м голубой

Фон намотан на плотную картонную трубу за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.
Арт. NVF-1080Grifon LED-126 светодиодный осветитель
Наличие
более 10 шт
Grifon LED-126 – легкий накамерный светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки. Оснащен 126 яркими светодиодами и универсальной системой питания с возможностью использования четырех разных типов элементов.
Крепление к камере происходит с помощью холодного башмака с прижимным кольцом.