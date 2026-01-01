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П-Фото BN-2811 Beige нетканый фон 2,8х11 м бежевый

П-Фото BN-2811 Beige нетканый фон 2,8х11 м бежевый

П-Фото
Артикул: NVF-106

Фон нетканый П-Фото. Размер 2,8х11 м. Подходит для домашней студии и студии на выезде.

Описание

Фон намотан на плотную картонную трубу за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.

Комплектация

  • фон 1 шт.

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Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGA-D6 – труба дюралевая 6,0 м длиной, внутренний диаметр 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью удается избегать поломок подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

5 020 ₽
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