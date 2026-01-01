П-Фото BN-2811 Beige нетканый фон 2,8х11 м бежевый

Фон намотан на плотную картонную трубу за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.
Арт. NVF-2300Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
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более 10 шт
Fotokvant BGA-D6 – труба дюралевая 6,0 м длиной, внутренний диаметр 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью удается избегать поломок подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.