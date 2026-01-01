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П-Фото BN-2140 Beige фотофон нетканый 2,1х4 м бежевый

П-Фото BN-2140 Beige фотофон нетканый 2,1х4 м бежевый

П-Фото
Артикул: FTR-959

Фон нетканый с бархатной поверхностью П-Фото BN-2140. Размер 2,1х4 м. Цвет бежевый. Используется для фото- и видеосъемки. Поставляется в рулоне на картонной трубе.

Описание

Фон намотан на плотную картонную трубу за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.

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