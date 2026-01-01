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П-Фото BN-1440 Black нетканый фон 1,4х 4,0 м черный

П-Фото BN-1440 Black нетканый фон 1,4х 4,0 м черный

П-Фото
Артикул: NVF-607

Фон нетканый П-Фото. Размер 1,4х4,0 м. Подходит для домашней студии и студии на выезде.

Описание

Фон намотан на плотную картонную трубу за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.

Комплектация

  • фон - 1 шт.

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