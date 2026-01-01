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Falcon Eyes FA-08 FA-3060 фон серый (флизелин)

Falcon Eyes FA-08 FA-3060 фон серый (флизелин)

Falcon Eyes
Артикул: OLE-0880

Falcon Eyes FA-08 FA-3060 – нетканый фон серого цвета размером 3,0х6,0 м. Флизелин – нетканый материал на основе проклеенных целлюлозных волокон. За счет модификации волокон и их химической сшивки при формовке материала флизелин обладает большей, чем обычная бумага, прочностью на разрыв и стойкостью к истиранию. Материал практически не мнется, легко восстанавливает исходную форму. Каждый фон намотан на трубу. Вес – 3,4 кг.

Описание

Falcon Eyes FA-08 FA-3060 фон серый (флизелин)

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