Falcon Eyes FA-08 FA-3060 фон серый (флизелин)

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes FA-08 FA-3060 – нетканый фон серого цвета размером 3,0х6,0 м. Флизелин – нетканый материал на основе проклеенных целлюлозных волокон. За счет модификации волокон и их химической сшивки при формовке материала флизелин обладает большей, чем обычная бумага, прочностью на разрыв и стойкостью к истиранию. Материал практически не мнется, легко восстанавливает исходную форму. Каждый фон намотан на трубу. Вес – 3,4 кг.
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