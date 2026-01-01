Superior 12 Green фон тканевый 3,0x7,3 м цвет зеленый

Fotokvant FLH-14 – адаптер-переходник 5/8" папа на 1/4" мама для установки микрофона на штатив или стойку.
Изготовлен из никелированной латуни. В комплекте 1 штука.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Superior 12 Green – тканевый фон зеленого цвета. Размер 3,0х7,3 м. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе.
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Fotokvant FLH-14 – адаптер-переходник 5/8" папа на 1/4" мама для установки микрофона на штатив или стойку.
Изготовлен из никелированной латуни. В комплекте 1 штука.
Falcon Eyes CB-BS300 – телескопическая алюминиевая перекладина, максимальная длина 3 м.
Используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки осветительных приборов, монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т.д. На торцах расположены втулки для крепления 5/8". Вес - 1,1 кг.