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Superior 12 Green фон тканевый 3,0x7,3 м цвет зеленый

Superior 12 Green фон тканевый 3,0x7,3 м цвет зеленый

Superior
Артикул: NVF-3060

Superior 12 Green – тканевый фон зеленого цвета. Размер 3,0х7,3 м. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе.

Описание

Superior 12 Green фон тканевый 3,0x7,3 м цвет зеленый

Комплектация

 

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