Артикул: NVF-7271

Smartum GB33 background black – тканевый фон черного цвета. Размер 3,0х3,0 м. Плотность полотна 135 г/кв.м. Предназначен для фото- и видеосъемки, может быть использован для драпировки или повешен на держатель. Рекомендуется ручная стирка. Машинная стирка только при 40 градусах. Химчистка запрещена.