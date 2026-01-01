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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Smartum GB23 background grey – тканевый фон из 100% хлопка. Размер – 2х3 метра. Плотность полотна 135 г/кв.м. Предназначен для фото- и видеосъемки. Рекомендуется ручная стирка. Машинная стирка только при 40 градусах. Химчистка запрещена.
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