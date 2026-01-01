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Smartum GB23 background grey тканевый фон

Smartum GB23 background grey тканевый фон

Smartum
Артикул: NVF-7273

Smartum GB23 background grey – тканевый фон из 100% хлопка. Размер – 2х3 метра. Плотность полотна 135 г/кв.м. Предназначен для фото- и видеосъемки. Рекомендуется ручная стирка.  Машинная стирка только при 40 градусах. Химчистка запрещена.

Описание

Smartum GB23 background grey тканевый фон

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