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Fotokvant BG-3060 Chromakey Pro комплект фонов для съемки хромакей
Fotokvant BG-3060 Chromakey Pro комплект фонов для съемки хромакей
Fotokvant BG-3060 Chromakey Pro комплект фонов для съемки хромакей

Fotokvant BG-3060 Chromakey Pro комплект фонов для съемки хромакей

Fotokvant
Артикул: NVF-3261

Fotokvant NVF-3261 Chromakey Pro – универсальный комплект из фонов двух оттенков, оптимальных для работы в технике хромакей. Тканевые фоны хромакей зеленого и голубого оттенка размером 3,0х6,0 м предназначены для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Плотность полотна 131 г/кв.м. 

Описание

Fotokvant BG-3060 Chromakey Pro комплект фонов для съемки хромакей

Комплектация

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