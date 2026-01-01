Photoflex DP-MCK001 Black фон тканевый 3x6 м черный

Переходное кольцо Falcon Eyes DBBR предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Broncolor. Диаметр 152 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Photoflex DP-MCK001 Black - фон тканевый черный, размер 3x6 м.
Тканевый фотофон черного цвета. Предназначен для фото- и видеосъемки.
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Переходное кольцо Falcon Eyes DBBR предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Broncolor. Диаметр 152 мм.
Aurora SFS 213 - маска для софтбокса.
Позволяет получить узкий направленный свет от квадробокса или октобокса. Размер – 20х130 см.
Falcon Eyes DBBR – переходное кольцо предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 145 мм для софтбоксов с байонетом Broncolor. Изготовлено из металла.
Aurora СFS 912 – диффузор для софтбокса. Позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер, см – 90х120. Диаметр экрана, см – 80.