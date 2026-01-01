images
Photoflex DP-MCK001 Black фон тканевый 3x6 м черный

Photoflex DP-MCK001 Black фон тканевый 3x6 м черный

Photoflex
Артикул: FTR-780

Photoflex DP-MCK001 Black - фон тканевый черный, размер 3x6 м.

Тканевый фотофон черного цвета. Предназначен для фото- и видеосъемки.

Описание

Photoflex DP-MCK001 Black фон тканевый 3x6 м черный

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 152 мм для софтбокса
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 152 мм для софтбокса
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 152 мм для софтбокса
Арт. VBR-173
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 152 мм для софтбокса
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 3 дн, 2 ч

Переходное кольцо Falcon Eyes DBBR предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Broncolor. Диаметр 152 мм.

-10 %1 080 ₽
970 ₽
В корзину
Aurora SFS 213 диффузор-маска на октобокс 200 см
Арт. NVF-7512
Aurora SFS 213 диффузор-маска на октобокс 200 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Aurora SFS 213 - маска для софтбокса.

Позволяет получить узкий направленный свет от квадробокса или октобокса. Размер – 20х130 см.

1 410 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 145 мм для софтбоксов
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 145 мм для софтбоксов
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 145 мм для софтбоксов
Арт. NVF-6460
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 145 мм для софтбоксов
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 5 ч

Falcon Eyes DBBR – переходное кольцо предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 145 мм для софтбоксов с байонетом Broncolor. Изготовлено из металла.

-10 %780 ₽
700 ₽
В корзину
Aurora СFS 912 диффузор на софтбокс
Арт. NVF-7524
Aurora СFS 912 диффузор на софтбокс
Наличие
в наличии 4-10 шт

Aurora СFS 912 – диффузор для софтбокса. Позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер, см – 90х120. Диаметр экрана, см – 80.

1 410 ₽
В корзину

Видео

Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Как создать стильный образ. 3 совета профессионального фотографа
Как создать стильный образ. 3 совета профессионального фотографа
Дэвид Лашапель - глянцевый фотограф, провокационный клипмейкер и мастер сюрреалистичного гламура
Дэвид Лашапель - глянцевый фотограф, провокационный клипмейкер и мастер сюрреалистичного гламура
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.