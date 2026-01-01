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MingXing 68019 Solid Color Background Blue фон тканевый синий 3x6 м

MingXing 68019 Solid Color Background Blue фон тканевый синий 3x6 м

MingXing
Артикул: NVF-5872

MINGXING 68019 Solid Color Background Blue – фон тканевый однотонный синий 3x6 м. Материал полотна фона – 100% хлопок (сатин), фон плотный, равномерно прокрашен со всех сторон.

Описание

Не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Фон снабжен чехлом для переноски и хранения.

Характеристики:

  • цвет – синий
  • размер, м – 3х6 

Комплектация

 

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