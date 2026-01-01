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MingXing 68016 Solid Color Background Green фон тканевый зеленый 3x3 м

MingXing 68016 Solid Color Background Green фон тканевый зеленый 3x3 м

MingXing
Артикул: NVF-5869

MINGXING 68016 Solid Color Background Green  – фон тканевый однотонный зеленый 3x3 м. Материал полотна фона – 100% хлопок (сатин), фон плотный, равномерно прокрашен со всех сторон.

Описание

Не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Фон снабжен чехлом для переноски и хранения.

Характеристики:

  • цвет – зеленый
  • размер, м – 3х3 

Комплектация

 

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Наличие
более 10 шт

Фон тканевый Fotokvant BG-3030 Green.

Материал полотна плотный, равномерно прокрашен со всех сторон, не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Размер - 3х3 м. Цвет - зеленый.

2 900 ₽
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