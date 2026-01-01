MingXing 68016 Solid Color Background Green фон тканевый зеленый 3x3 м

Не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Фон снабжен чехлом для переноски и хранения.
Характеристики:
- цвет – зеленый
- размер, м – 3х3
Москва
Малая Семеновская 3с6
MINGXING 68016 Solid Color Background Green – фон тканевый однотонный зеленый 3x3 м. Материал полотна фона – 100% хлопок (сатин), фон плотный, равномерно прокрашен со всех сторон.
Не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Фон снабжен чехлом для переноски и хранения.
Характеристики:
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Фон тканевый Fotokvant BG-3030 Green.
Материал полотна плотный, равномерно прокрашен со всех сторон, не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Размер - 3х3 м. Цвет - зеленый.