MingXing 68016 Solid Color Background Green фон тканевый зеленый 3x3 м

Арт. DAN-3342

Фон тканевый Fotokvant BG-3030 Green.

Материал полотна плотный, равномерно прокрашен со всех сторон, не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Размер - 3х3 м. Цвет - зеленый.