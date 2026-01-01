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MingXing 68013 Solid Color Background Black фон тканевый черный 3x3 м

MingXing 68013 Solid Color Background Black фон тканевый черный 3x3 м

MingXing
Артикул: NVF-5866

MINGXING 68013 Solid Color Background Black – фон тканевый однотонный черный 3x3 м. Материал полотна фона – 100% хлопок (сатин), фон плотный, равномерно прокрашен со всех сторон. 

Описание

Не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Фон снабжен чехлом для переноски и хранения.

Характеристики:

  • цвет – черный
  • размер, м – 3х3 

Комплектация

 

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