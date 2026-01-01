MingXing 68013 Solid Color Background Black фон тканевый черный 3x3 м

Не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Фон снабжен чехлом для переноски и хранения.
Характеристики:
- цвет – черный
- размер, м – 3х3
Москва
Малая Семеновская 3с6
MINGXING 68013 Solid Color Background Black – фон тканевый однотонный черный 3x3 м. Материал полотна фона – 100% хлопок (сатин), фон плотный, равномерно прокрашен со всех сторон.
Не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Фон снабжен чехлом для переноски и хранения.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter