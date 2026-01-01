images
Lastolite LB7540 Washington фотофон тканевый 3х3,5 м

Lastolite LB7540 Washington фотофон тканевый 3х3,5 м

Lastolite
Артикул: DAN-0189

Lastolite LB7540 Washington – универсальный тканевый фотографический фон размером 3х3,5 м. Материал стойкий к выцветанию и окрашен вручную. Комплектуется четырьмя клипсами, двумя мешками для песка и чехлом для транспортировки. Верхняя часть фона для закрепления на штанге снабжена кулисой. Отлично подходит как для любительской, так и для профессиональной фотосъемки.

Описание

Lastolite LB7540 Washington фотофон тканевый 3х3,5 м

Комплектация

 

Полезные ссылки

Как правильно выбрать фон для домашней и профессиональной фотостудии?

Как правильно подбирать систему установки фонов

 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

ФРАНК АНДРЕ — СОВРЕМЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОТОГРАФ И НАСЛЕДНИК ИМПРЕССИОНИСТОВ
ФРАНК АНДРЕ — СОВРЕМЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОТОГРАФ И НАСЛЕДНИК ИМПРЕССИОНИСТОВ
Как выиграть фотоконкурс
Как выиграть фотоконкурс
Перчатки для чистой работы Fotokvant
Перчатки для чистой работы Fotokvant
Как использовать глубокие зонты и софтбоксы Elinchrom Litemotiv
Как использовать глубокие зонты и софтбоксы Elinchrom Litemotiv
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.