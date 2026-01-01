Артикул: MTG-2891

INGRID 248 Fondali фон тканевый пятнистый черно-синий 2,9x6 м. Фон сине-черный, с разводами. Размер 2,9x6,0 м. Страна-изготовитель - Италия. Имеет специальную прошивку для того, чтобы легко вдевать в нее основу для фона и крепить фон на подвесную систему. Тканевые фоны Ingrid можно подвергать многоразовой щадящей стирке при температуре 30 градусов и глажке. Материал - муслин.