Lastolite LB8020 плащ фотографический

Артикул: NVF-9712

Lastolite LB8020 - черный плащ с капюшоном. Плащ фотографический предназначен для съемки младенцев.

Во время фотосъемки ребенок находится на руках у одного из родителей, при этом человек остается незаметным в кадре. Плащ изготовлен из мягкого велюра, не раздражающего кожу малыша. Размер - 190х140 см. Вес - 829 грамм.