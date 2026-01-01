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Lastolite LB8020 плащ фотографический
Lastolite LB8020 плащ фотографический
Lastolite LB8020 плащ фотографический
Lastolite LB8020 плащ фотографический

Lastolite LB8020 плащ фотографический

Lastolite
Артикул: NVF-9712

Lastolite LB8020 - черный плащ с капюшоном. Плащ фотографический предназначен для съемки младенцев.

Во время фотосъемки ребенок находится на руках у одного из родителей, при этом человек остается незаметным в кадре. Плащ изготовлен из мягкого велюра, не раздражающего кожу малыша. Размер - 190х140 см. Вес - 829 грамм.

Описание

Lastolite LB8020 плащ фотографический

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