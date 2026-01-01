GreenBean Chromakey Screen MW2018G фон хромакей моторизованный

Описание

GreenBean Chromakey Screen W2018G представляет собой полотно ярко-зеленого цвета, которое находится в металлическом корпусе в свернутом виде. Разворачивание фона осуществляется при помощи мотора, который приводится в действие пультом управления на кабеле питания или при помощи пульта ДУ.

Пульт управления имеет интуитивно понятный интерфейс управления при помощи всего 3 кнопок. Нажатие средней кнопки заставит фон фиксироваться в любом положении по длине.

Полный цикл развертывания и сворачивание полотна занимает менее двух минут.

Металлический корпус-кейс размером 223х10х8 см и весом 7 кг можно взять с собой и на выездные съемки.

Размер полотна 200х180 см подходит для съемок видео сюжета, рекламного ролика, игрового кино или ведения блога.

Полотно фона изготавливается из долговечного износостойкого полиэстера. Полотно легко очищается с помощью мягкой ткани, смоченной мягким мыльным раствором.

Корпус фона необходимо надежно закрепить при помощи комплектных крючков и дополнительно приобретаемого крепежа, соответствующего материалу стен, потолка или других несущих конструкций.

Характеристики: