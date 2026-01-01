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Kupo KCP724 Wall Spreader 2"x4" крепежная распорка

Kupo KCP724 Wall Spreader 2"x4" крепежная распорка

Kupo
Артикул: NVF-9478

Kupo KCP724 Wall Spreader 2"x4" - крепежная распорка под брус 5х10 см.

Крепление пременяется для установки фона или прожектора. Распорки крепятся к стене, между ними устанавливается брус сечением 5х10 см., на который крепится оборудование. Крепление можно использовать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Описание

Характеристики:

  • Площадка для крепления - 5,5х10 см
  • Материал - сталь
  • Цвет - серебристый
  • Вес -3,2 кг

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