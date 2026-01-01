Характеристики:
- Площадка для крепления - 5,5х10 см
- Материал - сталь
- Цвет - серебристый
- Вес -3,2 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP724 Wall Spreader 2"x4" - крепежная распорка под брус 5х10 см.
Крепление пременяется для установки фона или прожектора. Распорки крепятся к стене, между ними устанавливается брус сечением 5х10 см., на который крепится оборудование. Крепление можно использовать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Характеристики:
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