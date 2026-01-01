Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Westcott 5686 фон складной синий\зеленый 150х180 см. Хромакейное полотно двухсторонее закреплено на качественной пружине. Благодаря этому фон лего разложить и сложить обратно в удобный чехол. Цвет синий/зеленый. Размеры (Ш x В): 1.52 м x 1.82 м.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter