Артикул: MTG-2886

Westcott 5686 фон складной синий\зеленый 150х180 см. Хромакейное полотно двухсторонее закреплено на качественной пружине. Благодаря этому фон лего разложить и сложить обратно в удобный чехол. Цвет синий/зеленый. Размеры (Ш x В): 1.52 м x 1.82 м.