Visico BP-027 двусторонний складной фон 150x200 см

Внимание! Рисунок с двух сторон одинаковый, и фон может быть равносильно использован с обоих сторон.
Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Visico BP-027 – двусторонний складной фон на каркасе. Изготовлен из хлопка высокого качества. Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко складывается и раскладывается, занимает немного места при хранении.
Внимание! Рисунок с двух сторон одинаковый, и фон может быть равносильно использован с обоих сторон.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter