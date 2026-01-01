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Visico BP-027 двусторонний складной фон 150x200 см

Visico BP-027 двусторонний складной фон 150x200 см

Visico
Артикул: NVF-1607

Visico BP-027 – двусторонний складной фон на каркасе. Изготовлен из хлопка высокого качества. Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко складывается и раскладывается, занимает немного места при хранении.

Описание

Внимание! Рисунок с двух сторон одинаковый, и фон может быть равносильно использован с обоих сторон.

Комплектация

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