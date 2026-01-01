Visico BP-027 DH-040 двусторонний складной фон 150x200 см

Артикул: DAN-4861

Двусторонний складной фон Visico BP-027 DH-040, размер - 150x200 см.

Складной тканевый фон размером 150х200 см. Изготовлен из ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Цвет - DH-040 (смотри фото).