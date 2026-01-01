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Visico BP-027 DH-036 двусторонний складной фон 100x150 см

Visico BP-027 DH-036 двусторонний складной фон 100x150 см

Visico
Артикул: DAN-4854

Двусторонний складной фон Visico BP-027 DH-036, размер - 100x150 см.

Складной тканевый фон размером 100х150 см. Изготовлен из ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Цвет - DH-036 (смотри фото).

Описание

Visico BP-027 DH-036 двусторонний складной фон 100x150 см

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