Visico BP-027 DH-036 двусторонний складной фон 100x150 см

Fotokvant LS-2100 - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации.
Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Двусторонний складной фон Visico BP-027 DH-036, размер - 100x150 см.
Складной тканевый фон размером 100х150 см. Изготовлен из ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Цвет - DH-036 (смотри фото).
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Fotokvant LS-2100 - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации.
Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см.
Fotokvant RFLH-16 – держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку.
Идеально подходит для позиционирования отражателя или фона. Изготовлен из пластика и алюминия. Размер, см – 7,5х5,5х3,5. Вес, г – 38.
Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL – удобный аксессуар, с помощью которого можно решить проблему "нехватки рук" при фотографировании в студии и на выезде. Длина 55см.
Зажим и клипса предназначены для лучшей фиксации необходимых аксессуаров к поверхности. Вес - 0,6 кг.