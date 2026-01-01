Visico BP-027 DH-007 двусторонний складной фон 120x180 см

Артикул: DAN-4856

Двусторонний складной фон Visico BP-027 DH-007, размер - 120x180 см.

Складной тканевый фон размером 120х180 см. Изготовлен из ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Цвет - DH-007 (смотри фото).