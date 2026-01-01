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Selens 840323 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см
Selens 840323 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см
Selens 840323 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см
Selens 840323 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см

Selens 840323 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см

Selens
Артикул: MTG-3247

Selens 840323 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см. Художественный фон изготовлен из плотной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Размер 1,5х2 метра, в сложенном виде представляет круг диаметром 66 см. Чехол дл хранения и переноски в комплекте.

Описание

Selens 840323 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см

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