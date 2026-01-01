images
images
images
images
images
Lastolite LB5741 Perspective Background Arch/Grecian фотофон складной арка/греческий 150х215 см
Lastolite LB5741 Perspective Background Arch/Grecian фотофон складной арка/греческий 150х215 см
Lastolite LB5741 Perspective Background Arch/Grecian фотофон складной арка/греческий 150х215 см
Lastolite LB5741 Perspective Background Arch/Grecian фотофон складной арка/греческий 150х215 см
Lastolite LB5741 Perspective Background Arch/Grecian фотофон складной арка/греческий 150х215 см

Lastolite LB5741 Perspective Background Arch/Grecian фотофон складной арка/греческий 150х215 см

Lastolite
Артикул: NVF-9717

Lastolite LB5741 Perspective Background Arch/Grecian - фотофон художественный,  складной (арка/греческий), размер - 150х215 см.

Фон изготовлен из фирменной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Также его можно использовать, как опору. Фон укомплектован прорезиненным чехлом.

Описание

Lastolite LB5741 Perspective Background Arch/Grecian фотофон складной арка/греческий 150х215 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

«Международный Мастер Фотожурналистики» Владимир Вяткин
«Международный Мастер Фотожурналистики» Владимир Вяткин
Эрик Йохансcон. Невозможная фотография
Эрик Йохансcон. Невозможная фотография
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Уильям Кляйн - один из лучших уличных и фэшн-фотографов ХХ века
Уильям Кляйн - один из лучших уличных и фэшн-фотографов ХХ века
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.