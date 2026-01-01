Lastolite LB5741 Perspective Background Arch/Grecian фотофон складной арка/греческий 150х215 см

Артикул: NVF-9717

Lastolite LB5741 Perspective Background Arch/Grecian - фотофон художественный, складной (арка/греческий), размер - 150х215 см.

Фон изготовлен из фирменной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Также его можно использовать, как опору. Фон укомплектован прорезиненным чехлом.