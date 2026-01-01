Lastolite LB56GW фотофон складной белый/серый 150х180 см

Технические характеристики:
- материал – ткань
- цвет – белый/серый
- размер, см – 150х180
- размер в чехле, см – 75
- вес, кг – 2,250
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LB56GW – складной фотофон с двумя рабочими поверхностями белого и серого цветов. Изготовлен из уникальной прочной ткани ручной окраски, устойчивой к выцветанию и трению. Ткань не мнется и не оставляет заломов после установки. Стальной каркас легко складывается и не требует дополнительных приспособлений для установки. Фон упакован в прорезиненный чехол диаметром 75 см.
Технические характеристики:
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