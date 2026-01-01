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GreenBean Chromakey Screen MW2018G фон хромакей моторизованный
GreenBean Chromakey Screen MW2018G фон хромакей моторизованный
GreenBean Chromakey Screen MW2018G фон хромакей моторизованный
GreenBean Chromakey Screen MW2018G фон хромакей моторизованный
GreenBean Chromakey Screen MW2018G фон хромакей моторизованный
GreenBean Chromakey Screen MW2018G фон хромакей моторизованный

GreenBean Chromakey Screen MW2018G фон хромакей моторизованный

GreenBean
Артикул: DAN-9499

GreenBean Chromakey Screen MW2018G зеленый (хромакей) складной моторизованный подвесной фон для комбинированных съемок, максимальный размер полотна 200х180 см, пульт ДУ, металлический корпус-кейс 223х10х8 см, вес 7 кг

Описание

GreenBean Chromakey Screen W2018G представляет собой полотно ярко-зеленого цвета, которое находится в металлическом корпусе в свернутом виде. Разворачивание фона осуществляется при помощи мотора, который приводится в действие пультом управления на кабеле питания или при помощи пульта ДУ.

Пульт управления имеет интуитивно понятный интерфейс управления при помощи всего 3 кнопок. Нажатие средней кнопки заставит фон фиксироваться в любом положении по длине.

Полный цикл развертывания и сворачивание полотна занимает менее двух минут.

Металлический корпус-кейс размером 223х10х8 см и весом 7 кг можно взять с собой и на выездные съемки.

Размер полотна 200х180 см подходит для съемок видео сюжета, рекламного ролика, игрового кино или ведения блога.

Полотно фона изготавливается из долговечного износостойкого полиэстера. Полотно легко очищается с помощью мягкой ткани, смоченной мягким мыльным раствором.

Корпус фона необходимо надежно закрепить при помощи комплектных крючков и дополнительно приобретаемого крепежа, соответствующего материалу стен, потолка или других несущих конструкций.

Характеристики:

  • Цвет - Зеленый
  • Размер полотна фона - 200х180 см
  • Материал фона - полиэстер
  • Материал корпуса - металл
  • Питание электропривода - 220 В 50 Гц
  • Питание пульта - батарея 23А 12В
  • Размер - 223х10х8 см
  • Размер в упаковке - 230х13.5х12.5см
  • Вес - 7 кг

Комплектация

  • Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen MW2018G моторизованный
  • Крючки - 2 шт
  • Пульт дистанционного управления

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