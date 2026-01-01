GreenBean Chromakey Screen MW2018G фон хромакей моторизованный

GreenBean Chromakey Screen W2018G представляет собой полотно ярко-зеленого цвета, которое находится в металлическом корпусе в свернутом виде. Разворачивание фона осуществляется при помощи мотора, который приводится в действие пультом управления на кабеле питания или при помощи пульта ДУ.
Пульт управления имеет интуитивно понятный интерфейс управления при помощи всего 3 кнопок. Нажатие средней кнопки заставит фон фиксироваться в любом положении по длине.
Полный цикл развертывания и сворачивание полотна занимает менее двух минут.
Металлический корпус-кейс размером 223х10х8 см и весом 7 кг можно взять с собой и на выездные съемки.
Размер полотна 200х180 см подходит для съемок видео сюжета, рекламного ролика, игрового кино или ведения блога.
Полотно фона изготавливается из долговечного износостойкого полиэстера. Полотно легко очищается с помощью мягкой ткани, смоченной мягким мыльным раствором.
Корпус фона необходимо надежно закрепить при помощи комплектных крючков и дополнительно приобретаемого крепежа, соответствующего материалу стен, потолка или других несущих конструкций.
Характеристики:
- Цвет - Зеленый
- Размер полотна фона - 200х180 см
- Материал фона - полиэстер
- Материал корпуса - металл
- Питание электропривода - 220 В 50 Гц
- Питание пульта - батарея 23А 12В
- Размер - 223х10х8 см
- Размер в упаковке - 230х13.5х12.5см
- Вес - 7 кг