FST RBS-168x200 GREEN фон раскладной

Фон не нуждается в дополнительной системы крепления. Раскладывается путем выдвижения на нужную высоту после чего система пантографов с обратной стороны зафиксирует фон в нужном положении. Механизм намотки rollup не позволяет ткани заминаться и заламываться.
Полотно фона изготовлено из непрозрачного матового полиэстера с заливкой обратной стороны и соответствует цвету #354С по цветовой палитре Pantone.
Жесткий кейс для хранения и переноски одновременно является и корпусом фона.
Характеристики:
- ширина - 168 см
- длина - 200 см
- материал - полиэстер
- цвет - зеленый