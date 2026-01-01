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FST RBS-150x200 GREEN фон раскладной
FST RBS-150x200 GREEN фон раскладной
FST RBS-150x200 GREEN фон раскладной
FST RBS-150x200 GREEN фон раскладной

FST RBS-150x200 GREEN фон раскладной

FST
Артикул: DAN-5512

Раскладной фон FST RBS-150x200 GREEN.

Быстрораскладной фон, цвет зеленый (хромакей). Фон изготовлен из полиэстера и имеет матовую поверхность. Размер - 150х200 см.

Описание

Фон не нуждается в дополнительной системы крепления. Раскладывается путем выдвижения на нужную высоту после чего система пантографов с обратной стороны зафиксирует фон в нужном положении. Механизм намотки rollup не позволяет ткани заминаться и заламываться.

Полотно фона изготовлено из непрозрачного матового полиэстера с заливкой обратной стороны и соответствует цвету #354С по цветовой палитре Pantone.

Жесткий кейс для хранения и переноски одновременно является и корпусом фона.

Характеристики:

  • ширина - 150 см
  • длина - 200 см
  • материал - полиэстер
  • цвет - зеленый

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