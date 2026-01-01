Ella Bella FADELESS BOXED WEATHERED WOOD (56515) фон бумажный старое дерево 120х1500 см

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ella Bella FADELESS BOXED WEATHERED WOOD – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х1500 см. Расцветка – старое дерево.
Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
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Фолиевый фильтр Chocolate 156 известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Пропускная способность фильтра 26,4, поглощение 0,58%. Цена указана за один погонный метр.