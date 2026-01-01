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KUPO KS-168W Camera T Marker 6"x8" white маркер T-образный

KUPO KS-168W Camera T Marker 6"x8" white маркер T-образный

Kupo
Артикул: OLE-1549

KUPO KS-168W Camera T Marker 6"x8" white маркер T-образный

Белый маркер из прочного текстиля (1000D) с песком выдерживает тяжёлые условия эксплуатации. Маркер используется для определения места расположения актёра, оператора, фотографа или оборудования на съёмочной площадке. Является прекрасной альтернативой скотчу. На маркере предусмотрена никелированная петля для удобства транспортировки и хранения.

Описание

Характеристики:

  • Маркер T-образный
  • Длина 6" x 8" (15,2 х 20,3 см)
  • Цвет белый
  • Вес 0,51 кг

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