Характеристики:
- Маркер T-образный
- Длина 6" x 8" (15,2 х 20,3 см)
- Цвет зеленый
- Вес 0,51 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-168G Camera T Marker 6"x8" green маркер T-образный
Зеленый маркер из прочного текстиля (1000D) с песком выдерживает тяжёлые условия эксплуатации. Маркер используется для определения места расположения актёра, оператора, фотографа или оборудования на съёмочной площадке. Является прекрасной альтернативой скотчу. На маркере предусмотрена никелированная петля для удобства транспортировки и хранения.
Характеристики:
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