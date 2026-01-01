Артикул: OLE-1545

KUPO KS-168BL Camera T Marker 6"x8" blue маркер T-образный

Синий маркер из прочного текстиля (1000D) с песком выдерживает тяжёлые условия эксплуатации. Маркер используется для определения места расположения актёра, оператора, фотографа или оборудования на съёмочной площадке. Является прекрасной альтернативой скотчу. На маркере предусмотрена никелированная петля для удобства транспортировки и хранения.