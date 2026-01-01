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KUPO KS-168BK Camera T Marker 6"x8" black маркер T-образный

KUPO KS-168BK Camera T Marker 6"x8" black маркер T-образный

Kupo
Артикул: OLE-1544

 KUPO KS-168BK Camera T Marker 6"x8" black маркер T-образный

Черный маркер из прочного текстиля (1000D) с песком выдерживает тяжёлые условия эксплуатации. Маркер используется для определения места расположения актёра, оператора, фотографа или оборудования на съёмочной площадке. Является прекрасной альтернативой скотчу. На маркере предусмотрена никелированная петля для удобства транспортировки и хранения.

Описание

Характеристики:

  • Маркер T-образный
  • Длина 6" x 8" (15,2 х 20,3 см)
  • Цвет черный
  • Вес 0,51 кг

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