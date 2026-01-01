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Москва
Малая Семеновская 3с6
Proaim Soft Grey Cover 40 cm – мех для системы ветрозащиты микрофона. Помогает решить проблему возникновения помех из-за ветра или другого шума при звукозаписи. Подходит для широкого ряда моделей микрофонов длиной до 30,5 см и диаметром крепления 24 мм.
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