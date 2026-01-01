Saramonic SR-M500 микрофон направленный

Описание

Модель спроектирована для студийной записи, для записи музыкальных инструментов на сцене и хорового пения. Кроме записи музыки, он также отлично подходит для записи звуков окружающей среды (звуков улицы или природы) и ведения диалога вне съемочной площадки. Имеея кардиоидную направленность микрофон позволяет записывать желаемый источник звука, одновременно уменьшая уровень окружающих звуков и шумов.

Прибор имеет четырнадцати миллиметровую капсулу с позолоченными мембранами, обеспечивающими высококачественную передачу звука.

Характеристики: