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Saramonic SR-M500 микрофон направленный
Saramonic SR-M500 микрофон направленный

Saramonic SR-M500 микрофон направленный

Saramonic
Артикул: DAN-2634

Комплект микрофонов направленных Saramonic SR-M500.

Комплект из двух направленных микрофонов для записи стерео звука.

Описание

Модель спроектирована для студийной записи, для записи музыкальных инструментов на сцене и хорового пения. Кроме записи музыки, он также отлично подходит для записи звуков окружающей среды (звуков улицы или природы) и ведения диалога вне съемочной площадки. Имеея кардиоидную направленность микрофон позволяет записывать желаемый источник звука, одновременно уменьшая уровень окружающих звуков и шумов.

Прибор имеет четырнадцати миллиметровую капсулу с позолоченными мембранами, обеспечивающими высококачественную передачу звука.

Характеристики:

  • тип - конденсаторный
  • направленность - кардиоида (однонаправленный)
  • частотный диапазон - 22Hz ~ 18kHz
  • размер капсуля - 14 мм
  • выходное сопротивление - 200 ом
  • максимальное звуковое давление - 135 dB
  • соотношение сигнал/шум - 75 dB
  • фантомное питание - 24В или 48В
  • разъем - трехконтактный XLR
  • размер микрофона - 10x2x2 см
  • вес - 39 гр

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