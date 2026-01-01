Saramonic SR-M500 микрофон направленный

Модель спроектирована для студийной записи, для записи музыкальных инструментов на сцене и хорового пения. Кроме записи музыки, он также отлично подходит для записи звуков окружающей среды (звуков улицы или природы) и ведения диалога вне съемочной площадки. Имеея кардиоидную направленность микрофон позволяет записывать желаемый источник звука, одновременно уменьшая уровень окружающих звуков и шумов.
Прибор имеет четырнадцати миллиметровую капсулу с позолоченными мембранами, обеспечивающими высококачественную передачу звука.
Характеристики:
- тип - конденсаторный
- направленность - кардиоида (однонаправленный)
- частотный диапазон - 22Hz ~ 18kHz
- размер капсуля - 14 мм
- выходное сопротивление - 200 ом
- максимальное звуковое давление - 135 dB
- соотношение сигнал/шум - 75 dB
- фантомное питание - 24В или 48В
- разъем - трехконтактный XLR
- размер микрофона - 10x2x2 см
- вес - 39 гр