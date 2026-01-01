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Saramonic VmicLink5 HiFi TX5+RX5 цифровая радиосистема 1 передатчик и 1 приемник высокой точности
Saramonic VmicLink5 HiFi TX5+RX5 цифровая радиосистема 1 передатчик и 1 приемник высокой точности
Saramonic VmicLink5 HiFi TX5+RX5 цифровая радиосистема 1 передатчик и 1 приемник высокой точности
Saramonic VmicLink5 HiFi TX5+RX5 цифровая радиосистема 1 передатчик и 1 приемник высокой точности
Saramonic VmicLink5 HiFi TX5+RX5 цифровая радиосистема 1 передатчик и 1 приемник высокой точности
Saramonic VmicLink5 HiFi TX5+RX5 цифровая радиосистема 1 передатчик и 1 приемник высокой точности

Saramonic VmicLink5 HiFi TX5+RX5 цифровая радиосистема 1 передатчик и 1 приемник высокой точности

Saramonic
Артикул: DAN-2697

Цифровая радиосистема высокой точности Saramonic VmicLink5 HiFi TX5+RX5 с передатчиком и приемником.

Радиосистема представляет собой новое поколение цифровых беспроводных систем. Она использует новую технологию частоты 5,8 ГГц для передачи высококачественного звука. 

Описание

Система включает в себя один портативный приемник VmicLink5-RX со съемными антеннами, передатчик VmicLInk5-TX, один петличный микрофон и две аккумуляторные литий-ионные батареи. Она может использоваться для захвата звука для видеороликов DSLR, кинопроизводства и широковещательных телевизионных трансляций.

VmicLink5 RX5 - это беспроводной приемник для крепления на камере. Он оснащен легко читаемым ЖК-дисплеем и синхронизацией DigRF с передатчиком. Выбираемый выходной режим позволяет выбрать выходной сигнал моно или стерео.

VmicLink5 TX5 представляет собой компактный передатчик, оснащенный PLL-синтезатором частот и обадает функцией отключения звука. Он имеет блокировочные микрофонные и линейные входные разъемы и предназначен для работы в полосе частот 5725 - 5875 МГц.

Система может постоянно контролировать и при потребности менять частоту для поддержания максимально возможно высокого уровня сигнала на расстоянии до 30 метров.

В комплект входит система перезаряжаемых литий-ионных батарей, зажимы для ремней, адаптер для крепления на башмаке, зарядное устройство и зажим для микрофона.

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