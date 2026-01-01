images
Saramonic UwMic9 TX9+TX9+SPRX9 радиопетлички с 2 передатчиками и 1 приемником с держателем смартфона

Saramonic UwMic9 TX9+TX9+SPRX9 радиопетлички с 2 передатчиками и 1 приемником с держателем смартфона

Saramonic
Артикул: DAN-2695

Петличный микрофон Saramonic UwMic9 TX9+TX9+SPRX9 с 2 передатчиками, приемником и держателем смартфона.

Беспроводная микрофонная система с держателем смартфона обеспечивает стабильный, без помех звук. Эта система идеально подходит для видеосъемки на смартфон и записи интервью. Обеспечивает надежное вещание и запись звука.

Описание

Комплект с беспроводным микрофоном и приемником, специально разработан для смартфонов. Он работает в диапазоне UHF и может использоваться с мобильными телефонами iPhone и Android.

Приемник Saramonic SPRX9 - интегрированный двухканальный беспроводной приемник с крепление для смартфона. Он имеет широкую полосу пропускания, частоту считывания и инфракрасную синхронизацию с передатчиком. SPRX9 оснащен функцией автосканирования и может автоматически искать доступную частоту передачи. Разъем для наушников позволяет осуществлять мониторинг в реальном времени. 

Передатчик Saramonic UwMic9 TX9 использует синтезированный PLL-синтезатор частот. Он оснащен функцией отключения звука и микрофонным входом типа BMP. Выходная мощность RF может переключаться. В комплект входит один беспроводной передатчик с креплением на поясе и петличный микрофон с зажимом и ветрозащитой. В комплекте два передатчика.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Как стать свадебным фотографом со своим стилем
Как стать свадебным фотографом со своим стилем
ФРАНК АНДРЕ — СОВРЕМЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОТОГРАФ И НАСЛЕДНИК ИМПРЕССИОНИСТОВ
ФРАНК АНДРЕ — СОВРЕМЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОТОГРАФ И НАСЛЕДНИК ИМПРЕССИОНИСТОВ
Видеоурок &quot;Два способа освещения фуд-фотографии&quot;
Видеоурок "Два способа освещения фуд-фотографии"
Урок 3. Цикл видеоуроков про фотографию. Что такое ритм в изображении
Урок 3. Цикл видеоуроков про фотографию. Что такое ритм в изображении
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.