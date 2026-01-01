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Saramonic UwMic9 TX9+SPRX9 радиопетличка с 1 передатчиком и 1 приемником с держателем смартфона

Saramonic UwMic9 TX9+SPRX9 радиопетличка с 1 передатчиком и 1 приемником с держателем смартфона

Saramonic
Артикул: DAN-2692

Петличный микрофон Saramonic UwMic9 TX9+SPRX9 с передатчиком, приемником и держателем смартфона.

Беспроводная микрофонная система с держателем смартфона обеспечивает стабильный, без помех звук. Эта система идеально подходит для видеосъемки на смартфон и записи интервью. Обеспечивает надежное вещание и запись звука.

Описание

Комплект с беспроводным микрофоном и приемником, специально разработан для смартфонов. Он работает в диапазоне UHF и может использоваться с мобильными телефонами iPhone и Android.

Приемник Saramonic SPRX9 - интегрированный двухканальный беспроводной приемник с крепление для смартфона. Он имеет широкую полосу пропускания, частоту считывания и инфракрасную синхронизацию с передатчиком. SPRX9 оснащен функцией автосканирования и может автоматически искать доступную частоту передачи. Разъем для наушников позволяет осуществлять мониторинг в реальном времени. 

Передатчик Saramonic UwMic9 TX9 использует синтезированный PLL-синтезатор частот. Он оснащен функцией отключения звука и микрофонным входом типа BMP. Выходная мощность RF может переключаться. В комплект входит один беспроводной передатчик с креплением на поясе и петличный микрофон с зажимом и ветрозащитой.

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