Saramonic UwMic9 TX9+SPRX9 радиопетличка с 1 передатчиком и 1 приемником с держателем смартфона

Описание

Комплект с беспроводным микрофоном и приемником, специально разработан для смартфонов. Он работает в диапазоне UHF и может использоваться с мобильными телефонами iPhone и Android.

Приемник Saramonic SPRX9 - интегрированный двухканальный беспроводной приемник с крепление для смартфона. Он имеет широкую полосу пропускания, частоту считывания и инфракрасную синхронизацию с передатчиком. SPRX9 оснащен функцией автосканирования и может автоматически искать доступную частоту передачи. Разъем для наушников позволяет осуществлять мониторинг в реальном времени.

Передатчик Saramonic UwMic9 TX9 использует синтезированный PLL-синтезатор частот. Он оснащен функцией отключения звука и микрофонным входом типа BMP. Выходная мощность RF может переключаться. В комплект входит один беспроводной передатчик с креплением на поясе и петличный микрофон с зажимом и ветрозащитой.