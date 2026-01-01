Saramonic UwMic9-TX-XLR9 передатчик с XLR

Описание

Передатчик позволяет пользоваться всеми функциями беспроводной передачи сигнала. Встроенный ЖК монитор отображает состояние аккумулятора, уровнь сигнала и рабочее состоянии устройства.

Прибор имеет фантомное питание +48V, что является важным фактором при работе с массивным оборудованием. Вам не придется беспокоиться о лишнем аккумуляторе или мешающих кабелях питания, просто подключите его к микрофону и устройство начнет работу. Также устройство может работать от двух батарей типа AA.

Модель обладает незначительным весом и будет удобна в использовании подключенной даже к небольшому микрофону.