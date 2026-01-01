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Saramonic UwMic9-TX-XLR9 передатчик с XLR
Saramonic UwMic9-TX-XLR9 передатчик с XLR
Saramonic UwMic9-TX-XLR9 передатчик с XLR

Saramonic UwMic9-TX-XLR9 передатчик с XLR

Saramonic
Артикул: DAN-2696

Передатчик с XLR Saramonic UwMic9-TX-XLR9.

Прибор позволяет подключить любой микрофон XLR к беспроводной системе UwMic9. Он идеально подходит для видеосъемки DSLR, интервью, трансляционного телевидения и т.д.

Описание

Передатчик позволяет пользоваться всеми функциями беспроводной передачи сигнала. Встроенный ЖК монитор отображает состояние аккумулятора, уровнь сигнала и рабочее состоянии устройства.

Прибор имеет фантомное питание +48V, что является важным фактором при работе с массивным оборудованием. Вам не придется беспокоиться о лишнем аккумуляторе или мешающих кабелях питания, просто подключите его к микрофону и устройство начнет работу. Также устройство может работать от двух батарей типа AA.

Модель обладает незначительным весом и будет удобна в использовании подключенной даже к небольшому микрофону.

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