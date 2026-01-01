Saramonic UwMic15 SR-XLR15 передатчик для XLR микрофона

Артикул: DAN-2704

Передатчик для XLR микрофона Saramonic UwMic15 SR-XLR15.

Передатчик позволяет подключить любой микрофон XLR к беспроводной системе UwMic15. Прибор подходит для портативной беспроводной связи и может использоваться в съемке DSLR-видео, широковещательном телевидении, ENG и т. д.