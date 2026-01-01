images
images
images
images
Hollyland Solidcom M1-8B беспроводной интерком
Hollyland Solidcom M1-8B беспроводной интерком
Hollyland Solidcom M1-8B беспроводной интерком
Hollyland Solidcom M1-8B беспроводной интерком

Hollyland Solidcom M1-8B беспроводной интерком

Hollyland
Артикул: OLE-2856

 Система полнодуплексных беспроводных переговорных устройств обеспечивает хорошее качество связи и звука даже при наличии громкого и сложного фонового шума. Система умного шумоподавление. Возможность настройки до 3 интуитивных группировок. Система поставляется с 8 поясными блоками и поддерживает каскадное подключение нескольких устройств.

Описание

Базовая станция совместима с системами Clear-Com (Wired / Wireless), Hanson (Wired), Altair (Wireless) и Datavideo. 

Особенности:

  • Диапазон связи с радиусом действия до 400 метров
  • Улучшенное качество звука
  • Групповой разговор
  • Конфигурация приложения/веб-страницы
  • Частота 1,9 ГГц
  • Каскад нескольких устройств
  • Новый дизайн поясного блока
  • Профессиональные наушники LEMO
  • Функция самопрослушивания
  • Встроенные съемные литий-ионные батареи

Характеристики:

  • Интерфейсы станции POE (RJ45); Питание (RJ45); 4 Wire; USB; 2 Wire
  • Интерфейсы поясного блока 3.5 мм; LEMO; USB Type-C
  • Питание станции POE; NP-F
  • Питание поясного блока Литий-ионная батарея 1500 мАч
  • Частотный отклик от 200Hz до 7KHz
  • Коэффициент сигнал-к-шуму более 50 дБ
  • Искажение менее 1 %
  • Дальность действия 400 метров прямой видимости
  • Частота 1,9 ГГц
  • Мощность передачи макс. 21 dBm
  • Чувствительность не более -93dBm
  • Пропускная способность не более -93dBm
  • Режим модуляции GFSK
  • Энергопотребление станции менее 3 Вт
  • Энергопотребление поясного блока менее 0,6 Вт
  • Размер станции 255 х 180 х 48 мм
  • Размер поясного блока 105 х 65 х 22 мм
  • Вес станции 1560 г
  • Вес поясного блоко 200 г

Комплектация

  • база
  • белтпак (8шт)
  • LEMO гарнитура (8шт)
  • зарядная станция
  • антенна (2шт)
  • адаптер POE
  • кабель RJ45 - XLR
  • аккумулятор (16шт)
  • крепление 3/8"
  • чемодан

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

​Обзор уникального 3D стола со светящейся поверхностью
​Обзор уникального 3D стола со светящейся поверхностью
Что такое софтбокс и какие виды софтбоксов бывают
Что такое софтбокс и какие виды софтбоксов бывают
Мастер Амбротипии: Творческий Путь Михаила Бурлацкого
Мастер Амбротипии: Творческий Путь Михаила Бурлацкого
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-1296AS, соответствующий протоколу DMX-512. Обзор
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-1296AS, соответствующий протоколу DMX-512. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.