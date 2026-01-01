Hollyland Solidcom M1-8B беспроводной интерком

Артикул: OLE-2856

Система полнодуплексных беспроводных переговорных устройств обеспечивает хорошее качество связи и звука даже при наличии громкого и сложного фонового шума. Система умного шумоподавление. Возможность настройки до 3 интуитивных группировок. Система поставляется с 8 поясными блоками и поддерживает каскадное подключение нескольких устройств.