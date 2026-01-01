Hollyland Solidcom M1-8B беспроводной интерком

Базовая станция совместима с системами Clear-Com (Wired / Wireless), Hanson (Wired), Altair (Wireless) и Datavideo.
Особенности:
- Диапазон связи с радиусом действия до 400 метров
- Улучшенное качество звука
- Групповой разговор
- Конфигурация приложения/веб-страницы
- Частота 1,9 ГГц
- Каскад нескольких устройств
- Новый дизайн поясного блока
- Профессиональные наушники LEMO
- Функция самопрослушивания
- Встроенные съемные литий-ионные батареи
Характеристики:
- Интерфейсы станции POE (RJ45); Питание (RJ45); 4 Wire; USB; 2 Wire
- Интерфейсы поясного блока 3.5 мм; LEMO; USB Type-C
- Питание станции POE; NP-F
- Питание поясного блока Литий-ионная батарея 1500 мАч
- Частотный отклик от 200Hz до 7KHz
- Коэффициент сигнал-к-шуму более 50 дБ
- Искажение менее 1 %
- Дальность действия 400 метров прямой видимости
- Частота 1,9 ГГц
- Мощность передачи макс. 21 dBm
- Чувствительность не более -93dBm
- Пропускная способность не более -93dBm
- Режим модуляции GFSK
- Энергопотребление станции менее 3 Вт
- Энергопотребление поясного блока менее 0,6 Вт
- Размер станции 255 х 180 х 48 мм
- Размер поясного блока 105 х 65 х 22 мм
- Вес станции 1560 г
- Вес поясного блоко 200 г