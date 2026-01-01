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Hollyland Mars T1000 беспроводной интерком с кейсом
Hollyland Mars T1000 беспроводной интерком с кейсом
Hollyland Mars T1000 беспроводной интерком с кейсом
Hollyland Mars T1000 беспроводной интерком с кейсом

Hollyland Mars T1000 беспроводной интерком с кейсом

Hollyland
Артикул: OLE-2846

Полнодуплексная беспроводная система внутренней связи обеспечит бесперебойную связь между членами команды на больших расстояниях и включает в себя базовую станцию, четыре поясных трансивера и пять гарнитур. Рабочая дистанция 300 метров. Базовая станция и поясные блоки оснащены OLED-дисплеем отображает уровень сигнала, оставшийся заряд батареи и состояние подключения в режиме реального времени.

Описание

В комплект входит профессиональная гарнитура с шумоподавлением с эфективной изоляцией окружающего шума, которая обеспечивает качество звука операторского класса. Также аудио разъем 3,5 мм позволяет использовать повседневные гарнитуры.

Базовая станция оснащена пластиной с двумя батареями и может питаться от двух батарей F970 или от источника постоянного тока.

Особенности:

  • Диапазон передачи 1000 футов
  • Полнодуплексная беспроводная связь
  • Качество голоса операторского класса
  • Встроенный аккумулятор (на поясных блоках)
  • USB-обновление
  • Поддерживает расширение гирляндной цепи
  • Поддерживает внешний счетчик
  • Светодиодный экран

Характеристики:

Базовая станция:

  • Интерфейс: 2 интерфейса под антенну (SMA-K Female коннектор); 4-пинный XLR Male коннектор DC In; 3.5 мм порт под наушники; RJ45 сетевой порт для добавления 4 каналов звука; TYPE C USB 2.0; 4 USB 2.0
  • Способ питания 7-36V DC разъем; F970 батареи

Поясной блок:

  • Интерфейс: 2 интерфейса под антенну (SMA-K Female коннектор); 3.5 мм порт под наушники; 3.5 мм Tally OUT; TYPE C USB 2.0; 
  • Способ питания 1600mAh литиевая батарея

Общее:

  • Частота от 300 Гц до 5000 Гц
  • Соотношение сигнал/шум от 50 дБ
  • Рабочий диапозон До 300 метров от базовой станции до каждого белтпака
  • Диапазон частот 1,9 ГГц
  • Режим модуляции GFSK
  • Мощность передачи максимум 24 dBm
  • Чувствительность ресивера ≤-93dBm
  • Пропускная способность 1,728 МГц
  • Размер базовой станции 220 х 170 х 50 мм
  • Размер поясного блока 100 х 58 х 22 мм
  • Вес базовой станции 1430 гр
  • Вес поясного блока 193 гр.

Комплектация

  • базовая станция
  • радиоблок (4шт)
  • гарнитура (5шт)
  • кабель Type-C (4шт)
  • адаптер XLR 4pin
  • кабель
  • 1.9G антенна (3шт)
  • кейс

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