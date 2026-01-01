Hollyland Mars T1000 беспроводной интерком с кейсом

Артикул: OLE-2846

Полнодуплексная беспроводная система внутренней связи обеспечит бесперебойную связь между членами команды на больших расстояниях и включает в себя базовую станцию, четыре поясных трансивера и пять гарнитур. Рабочая дистанция 300 метров. Базовая станция и поясные блоки оснащены OLED-дисплеем отображает уровень сигнала, оставшийся заряд батареи и состояние подключения в режиме реального времени.