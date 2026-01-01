Hollyland Mars T1000 беспроводной интерком с кейсом

В комплект входит профессиональная гарнитура с шумоподавлением с эфективной изоляцией окружающего шума, которая обеспечивает качество звука операторского класса. Также аудио разъем 3,5 мм позволяет использовать повседневные гарнитуры.
Базовая станция оснащена пластиной с двумя батареями и может питаться от двух батарей F970 или от источника постоянного тока.
Особенности:
- Диапазон передачи 1000 футов
- Полнодуплексная беспроводная связь
- Качество голоса операторского класса
- Встроенный аккумулятор (на поясных блоках)
- USB-обновление
- Поддерживает расширение гирляндной цепи
- Поддерживает внешний счетчик
- Светодиодный экран
Характеристики:
Базовая станция:
- Интерфейс: 2 интерфейса под антенну (SMA-K Female коннектор); 4-пинный XLR Male коннектор DC In; 3.5 мм порт под наушники; RJ45 сетевой порт для добавления 4 каналов звука; TYPE C USB 2.0; 4 USB 2.0
- Способ питания 7-36V DC разъем; F970 батареи
Поясной блок:
- Интерфейс: 2 интерфейса под антенну (SMA-K Female коннектор); 3.5 мм порт под наушники; 3.5 мм Tally OUT; TYPE C USB 2.0;
- Способ питания 1600mAh литиевая батарея
Общее:
- Частота от 300 Гц до 5000 Гц
- Соотношение сигнал/шум от 50 дБ
- Рабочий диапозон До 300 метров от базовой станции до каждого белтпака
- Диапазон частот 1,9 ГГц
- Режим модуляции GFSK
- Мощность передачи максимум 24 dBm
- Чувствительность ресивера ≤-93dBm
- Пропускная способность 1,728 МГц
- Размер базовой станции 220 х 170 х 50 мм
- Размер поясного блока 100 х 58 х 22 мм
- Вес базовой станции 1430 гр
- Вес поясного блока 193 гр.