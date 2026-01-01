Hollyland LARK MAX Solo радиосистема черная

Артикул: OLE-2859

Беспроводная петличная микрофонная система из одного приемника и одного передатчиков с технологией MaxTimbre Mic и ENC-шумоподавлением, обеспечивающая запись чистого звука.Передатчик системы имеет 8ГБ встроенной памяти с возможностью автономной записи звука в случае потери связи с приемником. Рабочая дистанция 250 м. Режимы записи моно, стерео и "безопасный" режим, копирующий аудио второй дорожкой. Оснащены магнитным креплением и сенсорным экраном.