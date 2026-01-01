Hollyland LARK MAX Solo радиосистема черная

Оснащенная технологией MaxTimbre Mic, система устанавливает новый стандарт в области записи голоса. Многослойная мембранная конструкция микрофона оптимизирует запись голоса для получения четких и ясных результатов, эффективно устраняя нежелательные резонансы. Прочная сетка с ветрозащитными и виброизолирующими свойствами повышает эффективность работы в сложных условиях. Благодаря высокочувствительному всенаправленному 48 кГц/24-битному микрофону записывается полнодиапазонный звук с великолепной точностью, чистотой и объемом. Его SNR 70 дБ важен для записи в тихой обстановке, а способность выдерживать уровень SPL до 128 дБ обеспечивает минимальное искажение звука.
Характеристики:
- Подключение mini Jack 3.5 мм TRS, Lightning, USB, Type-C
- Рабочий диапазон частот 2400 - 2483.5 МГц
- Микрофон встроенный вход mini Jack 3.5мм
- Чатота передачи 2,4 ГГц
- Запись зука - моно/стерео
- Рабочая дистанция 250 м
- Частотный дапазон 20 - 20000 Гц
- Битрейт 24 бит
- Частота дискретизации 48 КГц
- SPL максимальный 128 дБ
- Сигнал/шум 70 дБ SPL
- ENC (шумоподавление окружения)
- Фильтр низких частот, усилитель
- Подключение наушников
- Запись на внутреннюю память
- Аккумулятор приемника 490 мАч, 3.87 В, 1.896 Втч
- Аккумулятор передатчика 300 мАч, 3.87 В, 1.161 Втч
- Время работы приемника до 9 ч
- Время работы передатчика до 7,5 ч
- Размер приемника 58 х 40,8 х 23,2 мм
- Размер передатчика 48,5 х 30,3 х 19,4 мм
- Вес приемника 60 г
- Вес передатчика 33 г