images
images
images
images
Hollyland LARK MAX Solo радиосистема черная
Hollyland LARK MAX Solo радиосистема черная
Hollyland LARK MAX Solo радиосистема черная
Hollyland LARK MAX Solo радиосистема черная

Hollyland LARK MAX Solo радиосистема черная

Hollyland
Артикул: OLE-2859

Беспроводная петличная микрофонная система из одного приемника и одного передатчиков с технологией MaxTimbre Mic и ENC-шумоподавлением, обеспечивающая запись чистого звука.Передатчик системы имеет 8ГБ встроенной памяти с возможностью автономной записи звука в случае потери связи с приемником. Рабочая дистанция 250 м. Режимы записи моно, стерео и "безопасный" режим,  копирующий аудио второй дорожкой. Оснащены магнитным креплением и сенсорным экраном. 

Описание

Оснащенная технологией MaxTimbre Mic, система устанавливает новый стандарт в области записи голоса. Многослойная мембранная конструкция микрофона оптимизирует запись голоса для получения четких и ясных результатов, эффективно устраняя нежелательные резонансы. Прочная сетка с ветрозащитными и виброизолирующими свойствами повышает эффективность работы в сложных условиях. Благодаря высокочувствительному всенаправленному 48 кГц/24-битному микрофону записывается полнодиапазонный звук с великолепной точностью, чистотой и объемом. Его SNR 70 дБ важен для записи в тихой обстановке, а способность выдерживать уровень SPL до 128 дБ обеспечивает минимальное искажение звука.

Характеристики:

  • Подключение mini Jack 3.5 мм TRS, Lightning, USB, Type-C
  • Рабочий диапазон частот 2400 - 2483.5 МГц
  • Микрофон встроенный вход mini Jack 3.5мм
  • Чатота передачи 2,4 ГГц
  • Запись зука - моно/стерео
  • Рабочая дистанция 250 м
  • Частотный дапазон 20 - 20000 Гц
  • Битрейт 24 бит
  • Частота дискретизации 48 КГц
  • SPL максимальный 128 дБ
  • Сигнал/шум 70 дБ SPL
  • ENC (шумоподавление окружения)
  • Фильтр низких частот, усилитель
  • Подключение наушников
  • Запись на внутреннюю память
  • Аккумулятор приемника 490 мАч, 3.87 В, 1.896 Втч
  • Аккумулятор передатчика 300 мАч, 3.87 В, 1.161 Втч
  • Время работы приемника  до 9 ч
  • Время работы передатчика до 7,5 ч
  • Размер приемника 58 х 40,8 х 23,2 мм
  • Размер передатчика 48,5 х 30,3 х 19,4 мм
  • Вес приемника 60 г
  • Вес передатчика 33 г

Комплектация

  • приемник
  • передатчик
  • кабель Type-C - USB
  • кабель Type-C - Type-C
  • кабель Type-C - Lightning
  • аудиокабель mini Jack TRS - TRS
  • магнит
  • ворсовая ветрозащита
  • чехол

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Праздничная фотосъемка с гирляндами
Праздничная фотосъемка с гирляндами
Симметричная подсветка портрета. Снимаем как в Голливуде
Симметричная подсветка портрета. Снимаем как в Голливуде
Видеообзор &quot;Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte&quot;
Видеообзор "Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte"
Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.