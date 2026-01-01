Hollyland Lark M1 SOLO радиосистема

Артикул: OLE-2849

Компактная радиосистема из одного приемника и одного передатчика спроектирована для блогеров, стримеров и создания цифрового контента с поддержкой связи на расстояние до 200м. Системой шумоподавления HearClear предусмотрено 3 режима работы: (High - для шумной толпы; Mid - запись вне помещения на средней дистанции; Low - в студии). В комплекте зарядный кейс, питается от Type-C кабеля. Автоматическая синхронизация между передатчиком и приёмником включается сразу же, стоит их только достать.