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Hollyland Lark M1 SOLO радиосистема
Hollyland Lark M1 SOLO радиосистема
Hollyland Lark M1 SOLO радиосистема
Hollyland Lark M1 SOLO радиосистема

Hollyland Lark M1 SOLO радиосистема

Hollyland
Артикул: OLE-2849

Компактная радиосистема  из одного приемника и одного передатчика спроектирована для блогеров, стримеров и создания цифрового контента с поддержкой связи на расстояние до 200м. Системой шумоподавления HearClear предусмотрено 3 режима работы: (High - для шумной толпы; Mid - запись вне помещения на средней дистанции; Low - в студии). В комплекте зарядный кейс, питается от Type-C кабеля. Автоматическая синхронизация между передатчиком и приёмником включается сразу же, стоит их только достать.

Описание

Характеристики:

  • Подключение: mini Jack 3.5 мм TRS, mini Jack 3.5 мм TRRS
  • Встроенный микрофон
  • Передача сигнала 2,4 ГГц
  • Рабочая дистанция 200 м
  • Динамический диапазон 86 дБ
  • Битрейт 16 бит
  • Частота дискретизавции 48 КГц
  • SPL мксимальный 100дБ
  • Аккумулятор приемника 200мАч 
  • Аккумулятор передатчика 140 мАч
  • Время работы приемника до 8 ч
  • Время работы передатчика до 8 ч
  • Питание - встроенный аккмулятор, фантомное
  • Размер приемника 48,3 х 27,6 х 11 мм
  • Размер передатчика 48 х 21,5 х 10 мм
  • Вес 236 гр

Комплектация

  • передатчик
  • приёмник
  • ветрозащита ворсовая
  • аудиокабель mini Jack TRS - TRS
  • аудиокабель mini Jack TRS - TRRS
  • зарядный кабель
  • чехол

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