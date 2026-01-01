Hollyland Lark M1 DUO радиосистема

Характеристики:
- Подключение: mini Jack 3.5 мм TRS, mini Jack 3.5 мм TRRS
- Встроенный микрофон
- Передача сигнала 2,4 ГГц
- Рабочая дистанция 200 м
- Динамический диапазон 86 дБ
- Битрейт 16 бит
- Частота дискретизавции 48 КГц
- SPL мксимальный 100дБ
- Аккумулятор приемника 200мАч
- Аккумулятор передатчика 140 мАч
- Время работы приемника до 8 ч
- Время работы передатчика до 8 ч
- Питание - встроенный аккмулятор, фантомное
- Размер приемника 48,3 х 27,6 х 11 мм
- Размер передатчика 48 х 21,5 х 10 мм
- Размер кейса 83 х 60 х 30 мм
- Вес 294 гр