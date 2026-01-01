Hollyland Lark C1 Duo Lightning радиосистема белая

Артикул: OLE-2854

Компактная радиосистема белого цвета обеспечивает передачу звука на дистанции до 200м и разработана для работы с различными смартфонами, планшетами и ноутбуками. Система включает в себя два передатчика со встроенным всенаправленным микрофоном и один двухканальный приемник, который подключается непосредственно к порту Lightning. Отслеживать работу радиосистемы можно через мобильное приложение LarkSound. В комплект зарядный кейс.