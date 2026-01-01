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Hollyland Lark C1 Duo Lightnig радиосистема черная
Hollyland Lark C1 Duo Lightnig радиосистема черная
Hollyland Lark C1 Duo Lightnig радиосистема черная
Hollyland Lark C1 Duo Lightnig радиосистема черная

Hollyland Lark C1 Duo Lightnig радиосистема черная

Hollyland
Артикул: OLE-2855

Компактная радиосистема черного цвета обеспечивает передачу звука на дистанции до 200м и разработана для работы с различными смартфонами, планшетами и ноутбуками. Система включает в себя два передатчика со встроенным всенаправленным микрофоном и один двухканальный приемник, который подключается непосредственно к порту Lightning. Отслеживать работу радиосистемы можно через мобильное приложение LarkSound. В комплект зарядный кейс. 

Описание

Характеристики:

  • Подключение Lightning
  • Встроенный микрофон
  • Передача сигнала 2,4 G
  • Запись звука моно
  • Рабочая дистанция 200 м
  • Частотный диапазон 20-20000 Гц
  • Динамический диапазон 86 дБ
  • SPL максимальный 100 дБ
  • Управление через приложение 
  • Питание встроенный аккумулятор, фантомное 
  • Аккумулятор передатчика 140 мАч
  • Аккуулятор кейса 1400 мАч 
  • Время работы до 8 ч
  • Размер приемника 48,3 х 27,6 х 9 мм
  • Размер передатчика 48 х 21,5 х 10 мм
  • Размер кейса 83 × 60 × 30 мм
  • Вес общий 291 г

Комплектация

  • передатчик (2шт)
  • приёмник
  • зарядный кейс
  • кабель USB - Type-C
  • ворсовая ветрозащита (2шт)
  • чехол

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