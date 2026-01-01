Hollyland Lark C1 Duo Lightnig радиосистема черная

Характеристики:
- Подключение Lightning
- Встроенный микрофон
- Передача сигнала 2,4 G
- Запись звука моно
- Рабочая дистанция 200 м
- Частотный диапазон 20-20000 Гц
- Динамический диапазон 86 дБ
- SPL максимальный 100 дБ
- Управление через приложение
- Питание встроенный аккумулятор, фантомное
- Аккумулятор передатчика 140 мАч
- Аккуулятор кейса 1400 мАч
- Время работы до 8 ч
- Размер приемника 48,3 х 27,6 х 9 мм
- Размер передатчика 48 х 21,5 х 10 мм
- Размер кейса 83 × 60 × 30 мм
- Вес общий 291 г